В Астрахани мошенники в шестой раз обманули пенсионера-инвестора

В Астрахани 72-летний пенсионер в шестой раз обратился к полицейским из-за мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД Астрахани.

Мужчина продал земельный участок и решил инвестировать часть денег. В результате с ним связались аферисты, которые убедили пострадавшего вложить 400 000 рублей в заработок на фондовой бирже. После этого злоумышленники перестали отвечать, а россиянин отправился в полицию.

Подобные истории с пожилым мужчиной уже происходили. В период с 2020 по 2023 год пенсионер либо инвестировал деньги подобным образом сам, либо давал мошенникам данные от карты, чтобы они списали нужную сумму сами. Таких попыток заработать у мужчины было пять.

На данный момент полиция разыскивает злоумышленников.

Ранее детский клоун Плюх взял кредит, чтобы заплатить мошенникам четыре миллиона рублей.