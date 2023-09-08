Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Астрахани мошенники в шестой раз обманули пенсионера-инвестора

В Астрахани пенсионер-инвестор шестой раз попался на одну схему мошенников

close
100%
Shutterstock

В Астрахани 72-летний пенсионер в шестой раз обратился к полицейским из-за мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД Астрахани.

Мужчина продал земельный участок и решил инвестировать часть денег. В результате с ним связались аферисты, которые убедили пострадавшего вложить 400 000 рублей в заработок на фондовой бирже. После этого злоумышленники перестали отвечать, а россиянин отправился в полицию.

Подобные истории с пожилым мужчиной уже происходили. В период с 2020 по 2023 год пенсионер либо инвестировал деньги подобным образом сам, либо давал мошенникам данные от карты, чтобы они списали нужную сумму сами. Таких попыток заработать у мужчины было пять.

На данный момент полиция разыскивает злоумышленников.

Ранее детский клоун Плюх взял кредит, чтобы заплатить мошенникам четыре миллиона рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях