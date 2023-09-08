Число заболевших сибирской язвой под Воронежем выросло

В департаменте здравоохранения Воронежской области заявили, что медики подтвердили семь случаев заболевания сибирской язвой у людей из очага инфекции в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области, число госпитализированных выросло до восьми. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя департамента, в текущий момент у семи человек, которые наблюдаются в инфекционном центре при БСМП №8, диагноз был подтвержден лабораторно, у одного — находится в стадии уточнения.

«Врачи оценивают состояние всех госпитализированных как средней степени тяжести», — заявил представитель департамента здравоохранения.

До этого 7 сентября врачи госпитализировали семь человек из нового очага сибирской язвы в селе Лебединка Воронежской области.

В тот же день в регионе выявили два новых очага сибирской язвы. Первый расположен на улице Клубной, д. 15А, село Лебединка, Богучарский район. Второй — на территории, расположенной в 650 метрах западнее от дома №15А по улице Клубная. Карантин по сибирской язве введен до 20 декабря 2023 года.

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