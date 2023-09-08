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В Курской области главный санврач региона назвал причину массового отравления

Причиной отравления в Курской области могло стать невыполнение санэпиднорм

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Depositphotos

Предварительной причиной массового отравления шаурмой в Курской области стало несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм на точке общепита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного санитарного врача региона Олега Климушина.

Как полагает специалист, это связано с отсутствием необходимых для приготовления качественных блюд условий. Например, на точке отсутствовали условия для мытья рук и инвентаря.

Еще одну причину произошедшего санитарный врач региона видит в том, что владелец не хотел вкладывать деньги в безопасность продукции и производства.

После отравления едой в одной из точек общепита города Льгов в больницу обратились 15 человек. Вскоре число пострадавших выросло до 22.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в школе Петербурга 13 детей госпитализировали с острой кишечной инфекцией.

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