Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Родителям рассказали, сколько времени школьник должен тратить на «домашку»

Психолог Маденко: школьник должен делать уроки не дольше 3,5 часа

close
100%
Shutterstock

Школьник должен тратить на выполнение домашних заданий не более трех с половиной часов. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала детский психолог Екатерина Маденко. При этом, по ее словам, временные нормы для разных возрастов отличаются.

«Согласно документации, «домашку» лучше делать не дольше трех с половиной часов, что очень отличается от психологической нагрузки. Если добавить сюда нагрузку в школе, это много. <...> В 1–4-м классах (на домашнее задание должно отводиться — «Газета.Ru») до часа, в 5–9-х классах — до двух часов, в 10–11-х до трех часов. Дольше работа неэффективна из-за снижения концентрации внимания», — пояснила психолог.

Она добавила, что в начальных классах родителям необходимо проверять у детей уроки и помогать им в их подготовке. При этом, по ее словам, ребенок должен постепенно учиться самостоятельно проверять сделанные домашние задания, чтобы выработать систему самоконтроля.

Педагог-психолог Марина Завадская до этого рассказала, как помочь ребенку с адаптацией в школе. По ее словам, в начале учебы родителям нужно постараться быть мягче и внимательнее, чем обычно.

Ранее психолог объяснила, как понять, что ребенок подвергается травле в школе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях