Родителям рассказали, сколько времени школьник должен тратить на «домашку»

Школьник должен тратить на выполнение домашних заданий не более трех с половиной часов. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала детский психолог Екатерина Маденко. При этом, по ее словам, временные нормы для разных возрастов отличаются.

«Согласно документации, «домашку» лучше делать не дольше трех с половиной часов, что очень отличается от психологической нагрузки. Если добавить сюда нагрузку в школе, это много. <...> В 1–4-м классах (на домашнее задание должно отводиться — «Газета.Ru») до часа, в 5–9-х классах — до двух часов, в 10–11-х до трех часов. Дольше работа неэффективна из-за снижения концентрации внимания», — пояснила психолог.

Она добавила, что в начальных классах родителям необходимо проверять у детей уроки и помогать им в их подготовке. При этом, по ее словам, ребенок должен постепенно учиться самостоятельно проверять сделанные домашние задания, чтобы выработать систему самоконтроля.

Педагог-психолог Марина Завадская до этого рассказала, как помочь ребенку с адаптацией в школе. По ее словам, в начале учебы родителям нужно постараться быть мягче и внимательнее, чем обычно.

Ранее психолог объяснила, как понять, что ребенок подвергается травле в школе.