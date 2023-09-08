На Украине раскрыли подробности об ограничении выезда женщинам

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский заявил, что выезд из страны будет запрещен только мобилизованным женщинам-медикам. Его слова передает РБК-Украина.

«Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами», — сказал Вениславский.

По словам парламентария, такое решение связано с тем, что женщины, приобретая статус военнослужащих, приобретают и все права и ограничения, связанные с подобным статусом. Он также добавил, что для женщин, вставших на учет 1 октября, никаких ограничений не вводится.

6 сентября Вениславский заявил, что на Украине с 1 октября женщины-медики и фармацевты будут обязаны встать на воинский учет.

Вениславский отметил, что такой подход не является новшеством. Он привел в пример СССР и западные страны, где женщины с медицинским образованием зачастую являются военнообязанными.

7 сентября член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности уточнял, что выезд с Украины для женщин, вставших на воинский учет с 1 октября, будет регламентироваться по тем же правилам, что и для мужчин, смягчения не предусмотрены.

Ранее экс-депутат Рады уличил Киев в планах начать призыв женщин в ВСУ.