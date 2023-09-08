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Задержанный севастополец признался в сборе военной информации

Задержанный севастополец признался, что собирал данные о бухте Севастополя и ПВО

Задержанный житель Севастополя рассказал о том, какие данные его просила собрать военная разведка Украины. Видео допроса задержанного опубликовал Центр общественных связей ФСБ России.

По словам мужчины, с ним вышел на связь сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и предложил сотрудничество. Он заявил, что сотруднику ГУР была нужна информация о центральном входе в Севастопольскую бухту, где размещены боновые защитные сооружения и точки противовоздушной обороны (ПВО), которые их прикрывают, данные о передвижении кораблей и подводных лодок, несущих ракеты дальнего действия «Калибр», а также оповещения о взлетающей авиации с аэропорта Бельбек.

Задержанный также указал, что летом ему через мессенджер Telegram поручили взять из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) и устроить диверсию на железной дороге.

8 сентября ФСБ России сообщила, что в Севастополе задержали местного жителя, 1978 года рождения, который по заданию военной разведки Украины готовил диверсию на железной дороге в Крыму.

Как заявили в спецслужбе, была пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры крымского полуострова «в целях нарушения воинских перевозок». Задержанный является гражданином России. По данным ФСБ, он по заданию украинской разведки занимался сбором сведений о размещении в Крыму объектов и подразделений Министерства обороны РФ, а также подготовкой теракта на объекте железнодорожного транспорта.

Ранее ФСБ сообщила, что одного из руководителей Одесской железной дороги задержали по подозрению в организации диверсии на железнодорожной станции «Херсон».

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