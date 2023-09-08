В Улан-Удэ задержали женщину, ограбившую посетителя бара после знакомства с ним

В Республике Бурятия ранее судимая гражданка ограбила мужчину, едва познакомившись с ним. Об этом сообщается на сайте регионального МВД России.

В конце августа 42-летний житель Улан-Удэ заявил в полицию, что его ограбила новая знакомая. Он рассказал, что женщина подсела к нему и его другу в баре. Через некоторое время мужчина предложил посетительнице уединиться, и та согласилась.

Когда такси подъехало к отелю, в который направлялась пара, пьяный пассажир стал расплачиваться с водителем, а пассажирка выбежала из салона, выхватив телефон из кармана брюк нового знакомого.

Вскоре грабительницу задержали. Ею оказалась 29-летняя жительница Иволгинска, в содеянном задержанная призналась и вернула похищенный телефон.

Как уточняется, подозреваемая уже трижды была судима за имущественные преступления и один раз – за мошенничество.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее россиянин ограбил женщину, оказавшись с ней в постели.