В Кривом Роге взрыв разрушил здание полиции

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в своем Telegram-канале, что в результате взрыва в городе Кривой рог в Днепропетровской области разрушено одно из административных зданий полиции.

«Кривой Рог. Прилет посреди города», — написал министр.

По его словам, один полицейский не выжил в результате взрыва. Троих спасатели ГСЧС извлекли из-под завалов. Они находятся в тяжелом состоянии, указал Клименко.

«Шесть сотрудников получили травмы различной степени тяжести», — добавил он.

До этого стало известно, что в Одесской области Украины в ночь на 8 сентября произошли взрывы.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.