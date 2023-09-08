Эксперт назвал альтернативу курортам Турции

Из ближайших стран, куда можно отправиться отдыхать вместо Турции, — это Египет, поскольку его курорты схожи по комфорту и приемлемы по стоимости. Об этом в интервью РИАМО сообщил член МРО «Деловая Россия», путешественник Игорь Морозов.

«В целом у нас из доступных ближайших стран, хотя бы похожих на Турцию-заменитель, — это только Египет. Там такие же большие отели с соответствующим набором услуг. Условные Арабские эмираты, по стоимости, конечно, не будут заменителем Турции. В принципе больше прямо мы никуда не летаем», — сказал Морозов.

Он отметил, что летом по цене Египет выигрывает, несмотря на то, что перелет туда дольше. При этом эксперт не советует выбирать бюджетные отели, поскольку качество питания и услуг там может быть крайне низким.

В начале сентября вице-президент Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Мехмет Ишлер заявлял, что, несмотря на последствия трагического землетрясения 6 февраля, туристическая отрасль страны восстанавливается. Местные курорты, по его словам, намерены продлить туристический сезон и принять 60 млн туристов в 2023 году.

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