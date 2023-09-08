В Подмосковье произошел пожар в торгово-складском помещении

В подмосковном Дмитрове произошел пожар в торгово-складском здании. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Московской области.

Согласно сообщению ведомства, горит металлический ангар на площади 750 кв. метров. Из здания эвакуировали 15 человек. По предварительной информации пострадавших нет.

На месте работают более 60 человек с применением 18 единиц техники.

7 сентября пожар произошел в одном из кафе быстрого питания, расположенном на улице Серезневская в центре Москвы.

До этого в Москве загорелись два ресторана за один день. 6 июля на Тверском бульваре в центре столицы вспыхнула кровля здания, в котором расположены рестораны «Пушкинъ» и «Турандот». Из ресторана «Кафе Пушкинъ» эвакуировали более 100 человек. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, из здания были слышны звуки взрывов.

В конце мая пожар произошел в одном из зданий московского парка «Зарядье».

Ранее в Москве ликвидировали крупный пожар.