В России задержаны лидеры неонацистской группировки «Белая масть». Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.

Их деятельность была пресечена главным управлением по противодействию экстремизму МВД совместно с органами безопасности, отмечается в сообщении.

По предварительной информации МВД, участники группировки готовили совершение на территории РФ серии тяжких преступлений, «направленных, в том числе, против интересов страны».

В нескольких российских субъектах оперативники выявили места проживания активных участников группировки и задержали их. Среди задержанных есть ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления экстремистской и общеуголовной направленности, указали в МВД. В ходе обысков у них обнаружили нацистскую символику, атрибутику и литературу, также было изъято холодное и огнестрельное оружие ограниченного поражения, учебное оружие и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма. Фигуранты дел заключены под стражу.

В конце августа сообщалось, что в Москве и Санкт-Петербурге силовики проводят обыски у членов группировки «Белая масть».

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.