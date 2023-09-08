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В России задержаны лидеры неонацистской группировки «Белая масть»

МВД РФ заявило о задержании лидеров «Белой масти», готовивших серию преступлений

В России задержаны лидеры неонацистской группировки «Белая масть». Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.

Их деятельность была пресечена главным управлением по противодействию экстремизму МВД совместно с органами безопасности, отмечается в сообщении.

По предварительной информации МВД, участники группировки готовили совершение на территории РФ серии тяжких преступлений, «направленных, в том числе, против интересов страны».

В нескольких российских субъектах оперативники выявили места проживания активных участников группировки и задержали их. Среди задержанных есть ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления экстремистской и общеуголовной направленности, указали в МВД. В ходе обысков у них обнаружили нацистскую символику, атрибутику и литературу, также было изъято холодное и огнестрельное оружие ограниченного поражения, учебное оружие и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма. Фигуранты дел заключены под стражу.

В конце августа сообщалось, что в Москве и Санкт-Петербурге силовики проводят обыски у членов группировки «Белая масть».

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

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