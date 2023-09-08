В Крыму пресекли диверсию на железной дороге

В Севастополе задержали местного жителя, 1978 года рождения, который по заданию военной разведки Украины готовил диверсию на железной дороге в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ФСБ России.

Как заявили в спецслужбе, была пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры крымского полуострова «в целях нарушения воинских перевозок». Задержанный является гражданином России. По данным ФСБ, он по заданию украинской разведки занимался сбором сведений о размещении в Крыму объектов и подразделений Министерства обороны РФ, а также подготовкой теракта на объекте железнодорожного транспорта.

В тайнике задержанного обнаружили самодельное взрывное устройство на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества.

Ранее ФСБ информировала, что одного из руководителей Одесской железной дороги задержали по подозрению в организации диверсии на железнодорожной станции «Херсон».

До этого сообщалось, что неизвестные попытались подорвать газовую станцию на Живописной улице в Москве, однако диверсию предотвратили сотрудники ФСБ.

Ранее в управлении ФСБ сообщили, что неизвестный осуществил подрыв опоры ЛЭП, установив взрывчатку и взорвав ее при помощи электронного блока управления.