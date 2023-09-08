Герман Греф провел рабочую встречу с главой Камчатского края

Сбер посодействует развитию туристической отрасли Камчатского края, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе визита на Дальний Восток, где он провел рабочую встречу с главой региона Владимиром Солодовым.

Стороны обсудили развитие туристической отрасли на полуострове и возможности сотрудничества в этой сфере. Также Греф ознакомился с мастер-планом Петропавловска-Камчатского. Это план комплексного развития города, который предполагает реализацию мер по его благоустройству для повышения качества жизни горожан и роста туристической привлекательности края.

«На Камчатку стремятся приехать туристы со всей нашей большой страны. Вулканы и ледники, бурные реки и водопады, горячие источники и гейзеры — вся природа этого удивительного края уникальна. Такие возможности для развития туризма нельзя упускать, и Сбер готов оказать в этом поддержку. Сейчас многое зачастую упирается в недостаточность туристской инфраструктуры надлежащего качества, и подобную инфраструктуру мы поможем создать», — заявил Греф.

Кроме того, стороны обсудили перспективы государственно-частного партнерства при реализации мастер-плана, сотрудничества в области цифровизации туристической отрасли, применения искусственного интеллекта по ряду направлений, а также обучения команды губернатора применению информационных технологий в управлении регионом в СберУниверситете и «Школе 21».

«Мы хотим сделать наш город образцом гостеприимства. Первый шаг на пути преображения — вернуть горожанам центральную часть Петропавловска-Камчатского. Центральная площадь и Петропавловская гавань станут новыми комфортными городскими пространствами не только для жителей или туристов, но и для ведения бизнеса. Мастер-план города поможет увязать экономическое развитие края и трансформацию городской среды его столицы», — отметил Солодов.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Герман Греф заявил о необходимости развития Амурской области. По его словам сегодня чрезвычайно важно использовать потенциал Амурской области для развития внешнего туризма.