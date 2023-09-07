Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США вынесли приговор россиянину Клюшину

Суд в США приговорил россиянина Клюшина к девяти годам тюрьмы

close
100%
Depositphotos

Суд в США приговорил россиянина Владислава Клюшина к девяти годам тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости.

Гражданин РФ является учредителем IT-компании «М13». Американские власти обвиняют его в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.

Прокуратура запрашивала для Клюшина 14 лет лишения свободы, адвокат предлагал три года тюрьмы с зачетом уже отбытых двух с половиной.

Владислава Клюшина задержали 21 марта 2021 года в аэропорту швейцарского города Сьон, куда он прибыл с семьей, чтобы в дальнейшем провести отпуск на курорте Церматт. Федеральное управление юстиции Швейцарии приняло запрос США об экстрадиции к исполнению. В августе Берн отказался экстрадировать мужчину в Россию. Мотивом для отказа послужил тот факт, что изложенные в российском запросе о выдаче деяния не являются наказуемыми в Швейцарии. 18 декабря Клюшин был экстрадирован в США.

26 июля сообщалось, что американский суд отменил назначенное на 31 июля вынесение приговора Клюшину. Гражданина России признали виновным в преступном сговоре, мошенничестве с применением электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях