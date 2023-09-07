В США вынесли приговор россиянину Клюшину

Суд в США приговорил россиянина Владислава Клюшина к девяти годам тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости.

Гражданин РФ является учредителем IT-компании «М13». Американские власти обвиняют его в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.

Прокуратура запрашивала для Клюшина 14 лет лишения свободы, адвокат предлагал три года тюрьмы с зачетом уже отбытых двух с половиной.

Владислава Клюшина задержали 21 марта 2021 года в аэропорту швейцарского города Сьон, куда он прибыл с семьей, чтобы в дальнейшем провести отпуск на курорте Церматт. Федеральное управление юстиции Швейцарии приняло запрос США об экстрадиции к исполнению. В августе Берн отказался экстрадировать мужчину в Россию. Мотивом для отказа послужил тот факт, что изложенные в российском запросе о выдаче деяния не являются наказуемыми в Швейцарии. 18 декабря Клюшин был экстрадирован в США.

26 июля сообщалось, что американский суд отменил назначенное на 31 июля вынесение приговора Клюшину. Гражданина России признали виновным в преступном сговоре, мошенничестве с применением электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами.

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