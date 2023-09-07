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Россиянам рассказали, как правильно лечить кашель

Лор Зайцев: вылечить кашель поможет правильно подобранный препарат

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Быстро вылечить кашель поможет правильно подобранный препарат. Об этом в интервью NEWS.ru сообщил оториноларинголог Владимир Зайцев. По его словам, лекарство назначается в зависимости от типа кашля — сухого или влажного.

«Кашель не всегда нужно лечить противокашлевым препаратом. Часто человеку хочется кашлять, а этот препарат блокирует кашель. А если кашель провоцирует мокрота, то первым действием ее нужно разжижить, а второй препарат должен уменьшать количество мокроты. То есть здесь понадобятся отхаркивающие, смягчающие и увлажняющие средства, вплоть до небулайзеров», — пояснил Зайцев.

Что касается сухого кашля, по его словам, здесь подойдет именно противокашлевый препарат, дополненный при необходимости антисептиками и антибиотиками. Специалист посоветовал не подбирать лекарства самостоятельно, а посоветоваться с врачом.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого посоветовала употреблять инжир как бактерицидное и противовоспалительное средство во время кашля. По ее словам, во времена, когда в аптеках не было препаратов, разжижающих мокроту, использовали именно этот плод.

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