Россиянину, который cтрелял в собаку из найденного в лесу ружья, дали условный срок

Суд приговорил жителя Курганской области к условному лишению свободы за многолетнее хранение найденного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на решение Шадринского районного суда.

Как рассказал осужденный во время допросов, опасную находку он сделал летом 2016 или 2017 года. Ружье, приклад, несколько патронов, банку с порохом и дробь в мешке мужчина перенес из леса в свой огород и закопал.

Осенью прошлого года местный житель решил достать из-под земли спрятанное оружие, а уже весной впервые им воспользовался. В марте он выстрелил в собаку, от полученных травм ее не стало, и прострелил стол в комнате на следующий день.

После этого мужчина попал под административный арест, а ружье забрал его приятель.

Обвиняемый свою вину признал и получил наказание в виде трех лет лишения свободы. Суд постановил считать срок условным.

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