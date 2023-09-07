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Россиянину, который cтрелял в собаку из найденного в лесу ружья, дали условный срок

В Курганской области осудили мужчину, нашедшего в лесу оружие и боеприпасы

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Суд приговорил жителя Курганской области к условному лишению свободы за многолетнее хранение найденного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на решение Шадринского районного суда.

Как рассказал осужденный во время допросов, опасную находку он сделал летом 2016 или 2017 года. Ружье, приклад, несколько патронов, банку с порохом и дробь в мешке мужчина перенес из леса в свой огород и закопал.

Осенью прошлого года местный житель решил достать из-под земли спрятанное оружие, а уже весной впервые им воспользовался. В марте он выстрелил в собаку, от полученных травм ее не стало, и прострелил стол в комнате на следующий день.

После этого мужчина попал под административный арест, а ружье забрал его приятель.

Обвиняемый свою вину признал и получил наказание в виде трех лет лишения свободы. Суд постановил считать срок условным.

Ранее в колонию строгого режима на три года отправился россиянин, укравший из чужого дома фонарик за 120 руб.

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