В Ростове-на-Дону восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

Электроснабжение, нарушенное в 20 домах в результате повреждения электрощита после падения беспилотного летательного аппарата на улице Пушкинской Ростова-на-Дону, восстановлено. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

«Ремонт поврежденного электрощита на улице Пушкинской завершен, во все 20 домов дан свет», — отметил он.

До этого сообщалось, что два беспилотника были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО) в Ростовской области. Один из них упал за пределами города на западе Ростова, а второй — в центре, в районе улицы Пушкинской, 42.

В ночь на 7 сентября сообщалось, что в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Отмечалось, что инцидент произошел в двух кварталах от штаба ЮВО.

Жители города рассказали Telegram-каналу Shot о звуках взрывов в городе ночью.

Всего, по их словам, было слышно три громких хлопка. После этого в районе Пушкинской улицы поднялся столб дыма.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.