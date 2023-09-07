Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ростове-на-Дону восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

Логвиненко: в Ростове-на-Дону восстановлено электроснабжение после падения БПЛА

close
100%
Unsplash

Электроснабжение, нарушенное в 20 домах в результате повреждения электрощита после падения беспилотного летательного аппарата на улице Пушкинской Ростова-на-Дону, восстановлено. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

«Ремонт поврежденного электрощита на улице Пушкинской завершен, во все 20 домов дан свет», — отметил он.

До этого сообщалось, что два беспилотника были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО) в Ростовской области. Один из них упал за пределами города на западе Ростова, а второй — в центре, в районе улицы Пушкинской, 42.

В ночь на 7 сентября сообщалось, что в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Отмечалось, что инцидент произошел в двух кварталах от штаба ЮВО.

Жители города рассказали Telegram-каналу Shot о звуках взрывов в городе ночью.

Всего, по их словам, было слышно три громких хлопка. После этого в районе Пушкинской улицы поднялся столб дыма.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях