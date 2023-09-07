ФСБ раскрыла канал поставки контрабандных авиазапчастей из России для ВСУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла группу контрабандистов, которые поставляли в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте продукции военного назначения, а также контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники», — говорится в сообщении ЦОС.

Отмечается, что группа закупала и ремонтировала в РФ части боевых самолетов и вертолетов, которые затем продавались иностранным заказчикам. Уточняется, что те передавали их в том числе на нужды ВСУ. У членов группы были изъяты более 100 авиационных изделий, $117 тыс., а также €59 тыс.

Возбужденно уголовное дело, злоумышленники взяты под стражу.

3 августа сообщалось, что суд в Москве приговорил гражданина Украины, собиравшегося за вознаграждение передать Киеву оборудование для самолета Су-27, к трем годам колонии общего режима.

Ранее россиянина приговорили к колонии за контрабанду военной техники.