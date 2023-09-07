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В Госдуме заявили, что россияне смогут удалять персональные данные из коммерческих баз

Депутат Чернышов: в Госдуме готовят законопроект об удалении персональных данных

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Depositphotos

В Государственной думе готовят законопроект, который позволит россиянам удалять свои персональные данные из коммерческих баз данных. Об этом заявил разработчик документа, вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов, передает газета «Известия» в Telegram.

Соответствующий законопроект внесут в осеннюю сессию Госдумы.

Чернышов выразил надежду на то, что благодаря этому механизму каждый гражданин России сможет удалить всю информацию о себе с помощью всего одного заявления. Посредником между человеком и многочисленными базами данных предлагается сделать Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Депутат рассказал, что 64% россиян пытались убрать свои личные данные с сайтов или социальных сетей; около 20% находили на сайтах сведения о себе или своих близких, которую хотели бы удалить из интернета; 41% опрошенных не пытался удалить информацию только потому, что не знал, как это сделать.

Прежде, говоря о законопроекте, Чернышов обосновал необходимость разработки подобного законопроекта растущим год от года количеством утечек персональных данных из баз данных коммерческих компаний.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.

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