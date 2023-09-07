Собянин сообщил о пресечении попытки атаки беспилотника на Москву

В Раменском городском округе Московской области ночью был сбит беспилотный летательный аппарат, никто не пострадал. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет», — написал он.

На месте работают экстренные службы, добавил Собянин.

Ночью 7 сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что над Ростовом-на-Дону силами противовоздушной обороны был сбит беспилотник. До этого Telegram-каналы сообщали о сильном взрыве в городе. Предположительно, он раздался на Пушкинской улице, в двух кварталах от штаба ЮВО. По неподтвержденным данным, в результате падения беспилотника повреждены несколько зданий и уничтожен автомобиль.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.