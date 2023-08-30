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Рослесхоз начал информировать граждан о лесных пожарах через «Госуслуги»

Рослесхоз начал информировать граждан о лесных пожарах через портал «Госуслуги»

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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

Рослесхоз начал информировать граждан о лесных пожарах через портал «Госуслуги», сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгения Писаревского.

По его словам, в оповещениях указывается, что можно делать и что делать нельзя, и как действовать в такой ситуации.

Настраивать оповещения и включать их не нужно, они приходят в автоматизированном режиме, и точно по тем регионам и группам населения, в местах проживания которых этот режим вводится, отметил Писаревский.

Ранее сообщалось, что в Геленджике зафиксировали новый пожар у канатной дороги и зоопарка «Сафари-парк». Факт масштабного возгорания подтвердили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

С огнем борются пожарные и волонтеры. Местные паблики сообщают, что руководство зоопарка готовятся спасать животных, так как огонь приблизился на расстояние меньше километра, но в ведомстве эту информацию опровергли.

В ведомстве напомнили, что это уже второй крупный пожар на территории города-курорта за день. 29 августа в 09:51 диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании сухой растительности в поселке Джанхот.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

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