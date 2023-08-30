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В Воронеже сократили программу Дня города из-за мер безопасности

Программу Дня города в Воронеже сократили из-за повышенных мер безопасности

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Shutterstock

Власти Воронежа решили провести День города 16 сентября по сокращенной программе из-за соблюдения необходимых мер безопасности, передает ТАСС, ссылаясь на администрацию города.

«В этом году празднование Дня города пройдет в усеченном формате с учетом соблюдения необходимых мер безопасности», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что организаторы учли разные направления и тематики мероприятий.

Также было решено отказаться от салюта в День города из-за проведения специальной военной операции.

День Воронежа отмечается в третью субботу сентября, в этом году городу исполнится 437 лет.

До этого губернатор региона Александр Гусев сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) днем 30 августа сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Воронежской областью.

В ночь на 30 августа украинские БПЛА атаковали Псков, Рязань, Брянск, а также Орловскую и Калужскую области. Кроме того, в Подмосковье был сбит БПЛА, летевший в столицу. В аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский ограничивались полеты, сейчас они работают штатно, сообщили в Росавиации. Минобороны РФ также сообщило об уничтожении четырех украинских катеров со спецназом в Черном море. «Газеты.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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