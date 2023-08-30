В столице Габона остановлена работа главного порта

Главный порт Габона, который находится в столице страны Либревиле, остановил работу в результате захвата власти военными. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на компанию Ambrey, передает ТАСС.

Отмечается, что пока неизвестно, работают ли в Габоне авиакомпании.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны Gabon 24 с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры заявили, что берут власть в свои руки и представляют министерство обороны и вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Объявление было сделано после того, как ЦИК страны сообщил о переизбрании действующего президента Габона Али бен Бонго Ондимба на третий срок с 64% голосов. Семья действующего президента Габона находится у власти в стране уже 56 лет.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.