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Юрий Подоляка и ОНФ привезли на передовую средства радиоэлектронной борьбы с беспилотниками

Подоляка: планируется создание системы защиты наших бойцов от беспилотной авиации

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Народный Фронт

Журналист, военный блогер Юрий Подоляка совместно с «Народным фронтом» доставил на передовую первую часть средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в составе анализаторов, помогающих обнаружить беспилотный летательный аппарат, и устройств подавления, сообщает пресс-служба ОНФ.

Такая техника от отечественных разработчиков была закуплена в рамках сбора «Все для Победы!», открытого 31 мая, и поможет защитить воинские подразделения от атак со стороны ВСУ.

«С каждой новой партией мы не просто закупаем какие-то китайские изделия, а приобретаем наши отечественные новые разработки. Думаю, эти устройства будут долго и эффективно работать на благо наших ребят. В ближайшее время появятся еще несколько интересных изделий, которые сделают работу наших солдат на линии фронта гораздо более эффективной. Они сейчас проходят испытания. Более того, мы планируем в рамках этого сбора создать целую систему защиты наших ребят от беспилотной авиации противника», – рассказал Юрий Подоляка.

Как отметил представитель «Народного фронта» Александр Паничев, средства РЭБ способны спасти сотни жизней.

«Комплекс оперативно распознает квадрокоптер, при обнаружении которого включается и подавляется сигнал, благодаря чему вражеский аппарат не долетает и не наносит ущерба нашим ребятам. Это наша новая отечественная разработка», — сказал он.

Это второй сбор Юрия Подоляки. Осенью прошлого года журналисту удалось собрать рекордную сумму в рамках проекта «Все для Победы!». На теплые вещи для бойцов неравнодушные россияне отправили около 500 миллионов рублей.

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