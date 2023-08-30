В Индии мужчину подозревают в том, что он укусил своего соседа за пенис во время ссоры

В Индии мужчина пострадал во время ссоры с соседом из-за пришедших на его участок коз. Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. По версии правоохранителей, скот одного из участников спора вышел из загона и стал топтаться по территории соседнего участка. Это стало причиной драки, во время которой предполагаемый злоумышленник повалил пострадавшего на землю и укусил его за пенис.

Вскоре мужчина оказался в больнице, где ему наложили четыре шва. Несмотря на опасения пациента, врачи полагают, что травма не повлияет на интимную жизнь.

В отношении предполагаемого злоумышленника возбудили уголовное дело.

Ранее в Германии работника общепита приговорили к пяти годам лишения свободы за незаконные операции на пенисах.