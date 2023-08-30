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В Индии мужчину подозревают в том, что он укусил своего соседа за пенис во время ссоры

News9Live: в Индии во время ссоры из-за коз мужчина укусил соседа за пенис

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William D’Andrea/Lamont-Doherty Earth Observatory

В Индии мужчина пострадал во время ссоры с соседом из-за пришедших на его участок коз. Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. По версии правоохранителей, скот одного из участников спора вышел из загона и стал топтаться по территории соседнего участка. Это стало причиной драки, во время которой предполагаемый злоумышленник повалил пострадавшего на землю и укусил его за пенис.

Вскоре мужчина оказался в больнице, где ему наложили четыре шва. Несмотря на опасения пациента, врачи полагают, что травма не повлияет на интимную жизнь.

В отношении предполагаемого злоумышленника возбудили уголовное дело.

Ранее в Германии работника общепита приговорили к пяти годам лишения свободы за незаконные операции на пенисах.

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