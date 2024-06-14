Путин высказался по поводу предстоящего саммита по Украине в Швейцарии

Президент России Владимир Путин заявил, что конференция в Швейцарии по Украине является уловкой для отвлечения всеобщего внимания. Об этом пишет РИА Новости.

Лидер страны обратил внимание на то, что конференция запланирована сразу после саммита «Большой семерки», который сейчас проходит в Италии. Путин назвал страны G7 теми, «кто своей политикой и разжег конфликт на Украине».

«То, что предлагают устроители встречи в Швейцарии — еще одна уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание», — подчеркнул глава государства на встрече с руководством МИД РФ.

14 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сказал, что главная цель конференции по Украине в Швейцарии, которая начнется 15 июня, — предъявить России ультиматум в виде «мирного плана» украинского президента Владимира Зеленского. По словам постпреда, страны Запада всеми доступными средствами пытаются «затащить» страны Глобального Юга на антироссийскую «сходку».

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации свыше 160 стран. Более 100 стран подтвердили свое участие.

Ранее Путин назвал условием переговоров с Украиной выведение ее войск из новых регионов.