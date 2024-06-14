Находящиеся за океаном хозяева Украины в конце концов заменят нынешние элиты этой страны на другие, тоже подвластные себе. Такое заявление во время встречи с руководством министерства иностранных дел РФ сделал российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

В ходе мероприятия глава государства выразил сожаление в связи с тем, что сейчас украинский народ не является истинным хозяином своей страны. Эту роль выполняют «глобалистские элиты» за океаном, которые пытаются возложить на Киев бремя принятия непопулярных среди граждан решений.

По словам Путина, одно из таких решений — снижение призывного возраста. В настоящее время призывной возраст на Украине составляет 25 лет. Однако российский лидер не исключил, что постепенно этот показатель снизится до 18 лет.

«Затем [хозяева Украины] избавятся от тех деятелей, которые будут под давлением Запада принимать эти непопулярные решения, выбросят их за ненадобностью, свалив на них всю ответственность, и поставят на это место других, тоже зависимых от Запада людей», — сказал глава государства.

Он добавил, что единственным отличием между старым и новым руководством Украины будет «не столь запятнанная репутация» у последнего.

9 июня глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что считает возможным снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Как он сказал, с учетом предыдущих «оголтелых» мер Киева в рамках призыва подобного развития событий исключать не стоит.

Ранее в Черновицкой области Украины насильно мобилизовали мужчину, не достигшего 25 лет.