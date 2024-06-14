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Губерниев призвал российских пловцов не быть ссыкунами

Губерниев призвал российских пловцов не быть ссыкунами и ехать на ОИ-2024

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Матч ТВ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале призвал российских пловцов всеми силами стремиться к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

По его словам, всем представителям водных видов спорта нужно подавать заявки на нейтральный статус и соревноваться.

«Хочется еще раз воскликнуть, пловцы, ау! Берите пример с Ефимовой, получайте статус и в Париж! Вы же свои лучшие годы впустую тратите. Эх, пловцы... Ну что же вы такие ссыкуны», — заявил Губерниев.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее сообщалось, что пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус и выступит на ОИ-2024.

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