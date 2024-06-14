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Путин ответил, почему Европа нуждается в хороших отношениях с Россией

Путин: Европе нужны добрые отношения с РФ, чтобы остаться одним из центров мира

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Европейские страны нуждаются в хороших отношениях с Россией, если они хотят остаться одним из центров мирового развития. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ, пишет ТАСС.

При этом он признал, что российские власти готовые поддерживать добрые отношения с Европой.

До этого Путин назвал «абсолютным бредом» предположения о том, что Россия собирается напасть на Европу. По словам лидера страны, опасность для Европы представляет не Россия, а критическая, почти тотальная зависимость европейских стран от США.

Также на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств Путин назвал «собачьим бредом» предположения, что Россия готовится напасть на НАТО. Он призвал не делать из России образ врага. По его словам, за рубежом специально используют российскую угрозу и «пугалку», чтобы одурачить собственное население. Под этим предлогом западные власти наращивают собственное вооружение и отправляют оружие на Украину, считает президент.

Ранее Путин рассказал об успехах в формировании многополярности в мире.

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