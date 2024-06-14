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Французский политик выразил недоумение присутствием Зеленского на саммите G7

Политик Филиппо: Зеленского не должно быть на встрече G7 из-за нелегитимности

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Alexis Sciard/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский не должен находиться на саммите «Большой семерки» (G7), поскольку утратил легитимность. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«На саммите G7 должны собираться семь лидеров мировых держав, но на переднем плане этого адского фото мы видим двух неизбранных технократов-европейцев, Урсулу фон дер Ляйен и Шарля Мишеля, и Зеленского, который с марта больше нелегитимный президент своей страны!» — написал Филиппо.

Он также задался вопросом, что эти люди делают на мероприятии.

До этого лидеры «Большой семерки» договорились выделить Украине кредит в размере $50 млрд. Он будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов в Европе. О новых антироссийских мерах будет объявлено по итогам саммита G7, который проходит в Италии.

Ранее Байден огрызнулся во время пресс-конференции с Зеленским.

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