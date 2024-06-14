Французский политик выразил недоумение присутствием Зеленского на саммите G7

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский не должен находиться на саммите «Большой семерки» (G7), поскольку утратил легитимность. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«На саммите G7 должны собираться семь лидеров мировых держав, но на переднем плане этого адского фото мы видим двух неизбранных технократов-европейцев, Урсулу фон дер Ляйен и Шарля Мишеля, и Зеленского, который с марта больше нелегитимный президент своей страны!» — написал Филиппо.

Он также задался вопросом, что эти люди делают на мероприятии.

До этого лидеры «Большой семерки» договорились выделить Украине кредит в размере $50 млрд. Он будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов в Европе. О новых антироссийских мерах будет объявлено по итогам саммита G7, который проходит в Италии.

Ранее Байден огрызнулся во время пресс-конференции с Зеленским.