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Волонтеры «Единой России» оказывают помощь в тушении пожара в Геленджике

Гриценко: активисты «Единой России» задействованы в борьбе с пожарами в Геленджике

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В Геленджике местные отделения «Единой России» продолжают набор добровольцев для тушения пожара, сообщает пресс-служба партии.

«Администрация и депутаты приобрели для добровольцев дополнительные средства для тушения пожара, а также питьевую воду. Сейчас на месте работают вертолеты. Как они закончат тушение, волонтеры снова пойдут ликвидировать локальные возгорания», — рассказал секретарь реготделения «Единой России», первый вице-спикер заксобрания Краснодарского края Николай Гриценко.

Напомним, в Геленджике днем 29 августа начался лесной пожар в микрорайоне Куприянова Щель. Площадь пожара составляет уже 30 га.

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