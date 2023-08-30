Волонтеры «Единой России» оказывают помощь в тушении пожара в Геленджике

В Геленджике местные отделения «Единой России» продолжают набор добровольцев для тушения пожара, сообщает пресс-служба партии.

«Администрация и депутаты приобрели для добровольцев дополнительные средства для тушения пожара, а также питьевую воду. Сейчас на месте работают вертолеты. Как они закончат тушение, волонтеры снова пойдут ликвидировать локальные возгорания», — рассказал секретарь реготделения «Единой России», первый вице-спикер заксобрания Краснодарского края Николай Гриценко.

Напомним, в Геленджике днем 29 августа начался лесной пожар в микрорайоне Куприянова Щель. Площадь пожара составляет уже 30 га.