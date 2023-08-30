Аэропорт Пскова отменил все рейсы на 30 августа

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в Telegram-канале, что аэропорт Пскова отменил все рейсы на среду после атаки беспилотников.

«Принято решение об отмене всех рейсов на завтра (то есть, уже на сегодня, на 30.08.23) до выяснения характера возможного повреждения ВПП (взлетно-посадочной полосы. — «Газета.Ru»), — сказано в сообщении главы региона.

Ведерников отметил, что предварительно серьезных повреждений нет, однако в этом сложно убедиться ночью.

«Если все в порядке, в четверг аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме», — указал губернатор.

В ночь на 30 августа жители Пскова заявили о взрывах со стороны аэропорта. Сообщалось также о звуках, похожих на автоматные очереди.

По информации Telegram-канала Baza, атака началась в 23:40 по местному времени. В районе воздушной гавани сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Уточнялось, что российские военные также пытаются сбить беспилотники из стрелкового оружия.

Позднее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил атаку беспилотников на аэропорт Пскова.

Минобороны России сообщило, что в ночь на среду российскими военными была пресечена попытка террористической атаки беспилотниками самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на территории РФ.

Ранее в Пскове перекрыли подъезд к аэропорту.