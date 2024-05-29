Никас Сафронов раскритиковал купленные Киркоровым картины

Художник Никас Сафронов заявил в беседе с NEWS.ru, что певец Филипп Киркоров приобрел некачественную пародию на картину американского живописца Джорджо Кондо.

Сафронов отметил, что Кондо рисует филигранно и с высоким вкусом. Однако пародия, которую купил Киркоров, по мнению художника, не самого высокого качества.

«Но поскольку у наших артистов, к сожалению, нет возможности приобретать работы художников с такими именами, а они пытаются быть в тренде и покупают то, что есть на рынке», — отметил портретист.

Сафронов считает, что стоит продвигать отечественных художников, имеющих неповторимый почерк и авторский стиль.

28 мая Киркоров посетил выставку «Искусство и деньги», на которой приобрел несколько арт-объектов для своего дома. Одной из приобретенных певцом картин стала работа пожарного и граффитиста из Дзержинска Ильи Спиченкова «Король земли». Полотно выполнено в розовом, зеленом и черном оттенках, поэтому музыкант решил повесить картину в театральной зоне своего особняка.

Илья Спиченков известен своими масштабными граффити и картинами, в прошлом году две его работы приобрел рэпер Тимати.

Ранее адвокат Успенской напомнила Киркорову об ультиматуме.