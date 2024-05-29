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Тему с раздеванием школьниц перед ЕГЭ вынесут на заседание Госдумы

Власти не выявили нарушений этических норм при допуске на ЕГЭ в школе Воронежа

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что тему с раздеванием школьниц перед ЕГЭ в Воронеже собираются поднять на пленарном заседании ГД. Ее слова передает Telegram-канал Shot.

Председатель комитета по просвещению Ольга Казакова также заявила, что вся история требует дополнительной проверки, однако произошедшее — безобразие и нарушение прав школьников. Если же подтвердится, что школьниц заставляли раздеваться и снимать нижнее белье, то сотрудники школы и охранник будут привлечены к ответственности.

Позднее представитель правительства Воронежской области заявил журналистам, что по итогам служебного расследования нарушений этических норм не выявлено.

По его словам, вход в пункт был организован в соответствии с рекомендациями. Для исключения проноса запрещенных предметов и соблюдения мер безопасности использовался стационарный металлоискатель, а представитель охранной организации выполнял действия согласно инструкции.

Он подчеркнул, что рабочая группа государственной экзаменационной комиссии просмотрела около шести часов записи камер.

28 мая выпускники одной из воронежских школ рассказали, что им пришлось снимать нижнее белье из-за слишком чувствительного металлоискателя в пункте сдачи ЕГЭ.

Инцидент произошел в день сдачи экзамена по русскому языку в стенах школы №62 на улице Березовая роща. Как рассказала местная жительница, там был установлен металлоискатель, который «реагировал на все».

Ранее в Ингушетии 13 школьников не сдали ЕГЭ, поскольку их не было в списках экзаменуемых.

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