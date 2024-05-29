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Москалькова помогла выяснить судьбу пропавших участников СВО

Москалькова рассказала о судьбе более 100 пропавших участников СВО в 2023 году

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Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в прошлом году помогла родственникам выяснить судьбу более 100 пропавших без вести участников специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, правозащитники получают большое количество обращений по этому вопросу. Более 100 бойцов удалось найти в украинском плену, у некоторых «судьба была иная». Об этом омбудсмен рассказала на встрече с депутатами Государственной думы, где обсуждают итоги работы уполномоченного за 2023 год.

Москалькова добавила, что по этим вопросам аппарат омбудсмена контактирует с Международным комитетом Красного Креста и омбудсменом Украины. Российские правозащитники в том числе помогли украинской стороне найти без вести пропавших.

Также Москалькова сообщила, что обмены военнопленными между Российской Федерацией и Украиной приостановлены уже несколько месяцев из-за «надуманных требований Киева».

Ранее украинскому омбудсмену направили список из 500 пленных для обмена.

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