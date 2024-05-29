Стало известно, сколько страховые компании уже выплатили пострадавшим в «Крокусе»

Российские страховые компании выплатили пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» уже больше 21 млн рублей. Об этом рассказали РИА Новости представители компаний.

По словам источников, эта сумма включает в себя страховые выплаты самим пострадавшим и их родственникам, а также выплаты банкам по ипотечным кредитам.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее суд оставил без изменений меру пресечения одному из организаторов теракта в «Крокусе».