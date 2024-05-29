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ЕС собирается создать сеть оборонных партнерств по всему миру

Боррель: Евросоюз намерен создать сеть оборонных партнерств по всему миру

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Jean-Francois Badias/AP

Евросоюз намерен создать сеть оборонных партнерств по всему миру. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, слова которого передает ТАСС.

Боррель также пригласил всех своих партнеров к участию в данной инициативе.

28 мая Боррель сказал, что ЕС не может одобрить выделение Киеву €6,6 млрд на закупку оружия, чтобы остановить наступление ВС РФ, из-за отсутствия консенсуса.

В этот же день он заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам внутри России при помощи западного оружия можно считать «законными по международному праву», если при их нанесении соблюдаются определенные условия.

Также Боррель рассказал, что Европейский союз сталкивается с проблемами в вопросах реализации обещанной Украине военной помощи, в частности, с поставкой боеприпасов по инициативе Чехии.

Ранее Боррель не смог ответить на вопрос о третьей мировой.

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