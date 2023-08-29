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В Кузбассе 14-летняя девочка пропала вместе с 38-летним собутыльником матери

Mash Siberia: в Кузбассе школьница пропала вместе с собутыльником матери

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Телеграм-канал Mash Siberia

Девочка-подросток пропала в разъезде Новый исток в Кемеровской области, местные жители считают, что она сбежала из дома вместе со знакомым матери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

14-летняя школьница ушла из дома 26 августа, на следующий день в полицию с заявлением о ее пропаже обратилась мать. Полицейские организовали поиски пропавшей, ее также ищут волонтеры.

Соседи подозревают, что девочка могла сбежать вместе с одним из знакомых матери, c которым она часто выпивала. О связи 38-летнего мужчины со школьницей женщина якобы знала и не была против их отношений.

После заявлений местных жителей о романтических отношениях взрослого мужчины с несовершеннолетней, проверку начали правоохранители, местонахождение девочки до сих пор неизвестно.

Ранее школьник пришел в полицию и попросил отдать его в детский дом.

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