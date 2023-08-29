Пушилин назначил советником финалиста конкурса «Лидеры возрождения»

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в ходе церемонии закрытия и награждения победителей конкурса «Лидеры возрождения» сообщил о решении назначить одного из финалистов конкурса Марину Борисюк своим советником по развитию акватории Азовского моря, передает ТАСС.

«Сегодня принимаю решение: два человека, которые будут назначены сегодня, — заместитель министра культуры, им становится Пащенко Виктория. И у нас есть очень важное направление — развитие азовской акватории, советник по развитию азовской акватории», — сказал Пушилин, добавив, что ей становится Борисюк Марина Владимировна.

В церемонии закрытия объединенного финала также приняли участие полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

До этого стало известно, что 104 представителя новых регионов стали победителями «Лидеров возрождения».

Ранее Пушилин назвал «самые горячие точки» на фронте в ДНР.