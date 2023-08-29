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Предприниматель впал в кому, попробовав водку, которую закупил для своего магазина

Ural Mash: в ХМАО бизнесмен закупил водку для своего магазина и отравился ею

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Виктор Лисицын/Global Look Press

В ХМАО предприниматель отравился водкой, которую сам закупил для своего магазина. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, бизнесмен из Горноправдинска съездил в Тюмень за партией алкоголя, которую хотел реализовать в своем городе. Поставщик преподнес мужчине пластиковую бутылку с напитком для личного употребления, а тот решил распить ее со своим приятелем.

Товарищи успели лишь выпить по паре рюмок, когда приглашенный на застолье мужчина ощутил ухудшение самочувствия. В экстренном порядке его госпитализировали, но медики уже ничем не смогли помочь пациенту. Сам бизнесмен тоже попал в больницу и впал в кому. В себя он до сих пор не пришел.

Полицейские изъяли из торговых точек, которыми владеет пострадавший, 3 тонны алкогольной продукции, но ни в одном из образцов метиловый спирт так и не был найден.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства отравления, которое унесло человеческую жизнь.

Ранее в Афганистане более 400 человек отравились на благотворительном обеде.

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