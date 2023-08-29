Определены победители кадровых конкурсов «Лидеры возрождения»

Главное для управленцев – это умение работать в команде. Об этом 29 августа в Москве, где завершился объединенный финал и были объявлены победители кадровых конкурсов «Лидеры возрождения», заявил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

«Какими бы талантливыми вы не были, ничего нельзя сделать в одиночку. Рядом с вами в этом зале сейчас еще 299 очень талантливых, ярких и сильных людей. И если вы пойдете дальше по жизни с этими соратниками одной командой, то силы каждого из вас вырастут многократно», — отметил он.

Он пожелал всем участникам финала всегда помнить о том, ради кого и ради чего они работают. При этом Кириенко напомнил, что государственная служба происходит от слова «служение».

«Очень важно понимать, для чего и для кого ты служишь. Ты служишь для своей страны, ты служишь для людей, для будущих поколений. И если это понимание всегда есть с тобой, тогда все у вас обязательно получится», — добавил он.

В церемонии закрытия объединенного финала также приняли участие полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Отмечается, что после выступления гостей церемонии были объявлены 104 победителя конкурсов «Лидеры возрождения». Из них 55 победителей из ДНР, 29 – из ЛНР, 12 – из Запорожской области и 8 – из Херсонской области.

Из 104 победителей кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» 23 человека – военнослужащие, участники специальной военной операции из Донецкой и Луганской народных республик. Для участия в финале конкурса командование отпустило их с передовой СВО.

Напомним, объединенный финал кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» продлился три дня, в ходе которых финалисты принимали участие в оценочных испытаниях, командообразующих активностях и социальных акциях. В ходе финала участники присоединились к акции «Мы вместе», в ходе которой изготавливали инвентарь для бойцов, участвующих в СВО. Все, что было изготовлено в ходе этой акции, будет отправлено на фронт.