В женской колонии Мордовии рассказали о методах работы с заключенными

Чтобы отбывающие срок в женской колонии соблюдали порядок, стоит применять к ним метод кнута и пряника, рассказала в беседе с изданием «Страсти» начальник отряда в женской исправительной колонии общего режима содержания №2 УФСИН России по Республике Мордовия Мария Пономарева.

По словам Пономаревой, новоприбывшим не просто адаптироваться в коллективе, но сотрудники учреждения делают все, чтобы акклиматизация проходила мягче.

«Беседуем много. Вот вызываю, и разговариваем. Кнут и пряник. По-всякому бывает. Где поругаю, где похвалю. Им очень тяжело, когда они только прибывают, карантинное отделение, закончились эти 15 дней там, распределили в отряд. А тут же много людей! Ей надо привыкнуть, ей надо принять эти правила, а у каждого отряда свои правила», — объяснила начальник отряда.

Один отряд колонии насчитывает около ста заключенных. Пономарева отмечает, что дня нее важно, чтобы каждая из этих женщин соблюдала чистоту и порядок. Со своей стороны начальник отряда старается проводить со своими подопечными профилактические беседы и относиться к каждой заключенной с вниманием.

Ранее сотрудник мордовской колонии рассказал, как пожизненно осужденные влюбляются и вступают в браки.