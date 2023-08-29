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Экс-мэра Одессы заподозрили в незаконном завладении аэропортом

Прокуратура подозревает экс-мэра Одессы в нелегальном владении аэропортом

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

На Украине раскрыли схему нелегального завладения международным аэропортом Одессы с порядка $70 млн его дохода бывшим мэром Одессы. Об этом сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в Telegram-канале прокуратуры.

«САП и НАБУ сообщили о подозрении в завладении имущественным комплексом стратегического объекта — КП «Международный аэропорт «Одесса», — говорится в сообщении.

Согласно информации надзорного ведомства, также раскрыта схема получения 2,5 млрд гривен ($67,7 млн) дохода от деятельности воздушной гавани пяти лицам, среди которых бывший мэр города, его заместитель, руководитель одного ООО и два одесских предпринимателя.

По версии следствия, в 2011 году аэропорт перешел из собственности территориальной общины в городскую собственность и частных инвесторов, после чего Одесса полностью лишилась контроля над объектом и не получала от его деятельности никакой прибыли. В итоге городскому бюджету нанесен ущерб на общую сумму свыше 2,5 млрд гривен ($67,7 млн), из которых 118 млн гривен составляют стоимость аэропорта, остаток — незаконно присвоенную прибыль.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы», — указывается в сообщении.

В публикации не называется имя экс-мэра города, однако известно, что до настоящего времени им являлся Геннадий Труханов, которого ранее взяли под стражу по делу о растрате бюджетных средств при покупке городским советом помещений завода «Краян».

Ранее мэра Одессы Труханова арестовали по делу о растрате 92 млн гривен.

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