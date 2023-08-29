В России выросла заболеваемость COVID-19

Заболеваемость COVID-19 выросла в России за неделю на 19,6%, заболеваемость выросла в 46 регионах, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

По данным ведомства, число госпитализаций в стране увеличилось на 3,3% — рост показателя отмечен в 30 субъектах России.

За последние семь дней выздоровели 3104 человека — на 12,1% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Всего с начала пандемии в России выявили 22,9 млн случая заражения, 22 443 780 человек выздоровели.

Несколькими днями ранее во Всемирной организации здравоохранения также сообщили о росте заболеваемости COVID-19 в мире. По данным организации, с 24 июля по 20 августа 2023 года зарегистрировали около 1,5 млн новых случаев заражения коронавирусом, по сравнению с предыдущими 28 днями зафиксирован рост на 63%.

Как утверждает иммунолог Павел Волчков, осенью в России возникнет новая волна COVID-19, которая частично будет вызвана новым вариантом «омикрона», названного «Эрисом».

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.