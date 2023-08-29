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В США женщину осудили за выдуманное изнасилование после измены мужу

Американка заявила о вымышленном изнасиловании, чтобы скрыть измену мужу

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В США суд вынес приговор женщине, которая решила скрыть свою измену с помощью выдуманного изнасилования. Об этом сообщает WTVT.

По словам самой подсудимой, в марте она подверглась нападению. Якобы из-за неисправности она притормозила на обочине и стала осматривать свою машину. В это время неизвестный накинул ей на голову полотенце и затащил на заднее сидение, где надругался. При этом женщина заявила, что ее связывали веревкой определенного типа.

Позже правоохранители посмотрели камеры наблюдения из окрестных магазинов и выяснили, что в одном из них подсудимая покупала такую же веревку.

Это и другие доказательства заставили женщину сознаться во лжи. Она сообщила, что встречалась с неким мужчиной ради секса на одну ночь. Об изнасиловании американка заявила, чтобы сдать бесплатный тест на инфекции.

Женщину приговорили к восьми годам условного лишения свободы. За лжесвидетельство она выплатит штраф в размере $17,2 тыс.

Ранее в Москве женщина обвинила мужа в изнасиловании их годовалого ребенка.

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