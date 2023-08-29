Польские спецслужбы проверили версию о «биотерроризме» в связи с заболеваемостью легионеллезом

Спецслужбы Польши проверили версию о «биотерроризме» в свете роста заболеваемости на востоке страны, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, передают Wiadomosci.

По его словам, эксперты не нашли подтверждений преднамеренного заражения водозаборов бактерией Legionella pneumophila в городе Жешув в Подкарпатском воеводстве.

«Мы не выявили ничего, что указывало бы на саботаж», — подчеркнул он.

Жарин добавил, что расследование появления легионеллы в Жешуве продолжится. «Пока же похоже, что мы не имеем дело ни с какими целенаправленными действиями против Польши», — отметил он.

Жарин отметил, что Жешув находится недалеко от границы с Украиной и является важным хабом для транспортировки оружия в эту страну, поэтому власти Польши хотели бы исключить «определенные сценарии, которые напрашиваются сами по себе» в связи с ситуацией с заболеваемостью.

По информации СМИ, «болезнь легионеров» диагностирована более чем у 100 человек, жертвами болезни стали 11 граждан. До этого сообщалось о восьми летальных исходах.

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