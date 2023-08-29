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В Приморье начались поиски медведя с бидоном на голове

В Приморье ищут медведя с бидоном на голове после просьб жителей помочь зверю

Поиски медведя с бидоном на голове начались в Приморье, информирует пресс-служба национального парка «Земля леопарда».

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как медведь из Хасанского района ходит с емкостью на голове. Местные жители обратились с просьбой о помощи в спасении этого дикого зверя.

Инспекторы Охотнадзора, полиция и специалисты ФГБУ «Земля леопарда» уже приступили к поиску медведя.

Ранее сообщалось, что спасатели в Южно-Сахалинске не нашли медведя, из-за которого женщина залезла на дерево и ее пришлось снимать сотрудникам МЧС. Утром 26 августа в поисково-спасательный отряд Южно-Сахалинска поступило сообщение о женщине, которая якобы спасаясь от медведя, вынуждена была забраться на дерево. Инцидент произошел в районе озера Танковое вблизи поселка Хомутово. К месту вызова срочно прибыла группа спасателей вместе с охотоведом. Следов пребывания медведя обнаружить не удалось.

Ранее автомобилист накормил медведя с рук на трассе в Хабаровском крае

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