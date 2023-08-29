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Основному фигуранту дела об убийстве первого главы ДНР вменяются теракт и шпионаж

ТАСС: главному фигуранту дела об убийстве Захарченко вменяются теракт и шпионаж

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Главному фигуранту уголовного дела об убийстве первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко Александру Погорелову вменяются несколько статей Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что речь идет о нескольких эпизодах шпионажа, посягательство на жизнь государственного деятеля, совершение теракта, повлекшего причинение смерти, участие в террористическом сообществе, а также незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ.

29 августа стало известно, что расследование уголовного дела об убийстве Захарченко в 2018 году завершено. Отмечалось, что данным делом занималось управление Следственного комитета по ДНР.

В сентябре прошлого года стало известно, что сотрудник службы безопасности Украины Александр Киященко в телефонном разговоре со своим агентом заявлял, что убийце первого главы Донецкой народной республики организаторы заплатили 5 млн руб.

До этого писатель Захар Прилепин говорил, что за покушениями, как на командира донецкого батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, командира отряда «Спарта» Арсена Павлова (позывной Моторола) и первого главы ДНР Александра Захарченко, стоит режим президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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