Найдено объяснение неудачи крупнейших поисков лох-несского чудовища

Организаторы крупнейших за последние 50 лет поисков лох-несского чудовища, которые проходили в прошлые выходные, объяснили неудачу непостижимой природой самого Несси, сообщает пресс-релиз Центра Лох-Несса, поступивший в распоряжение РИА Новости.

Сообщалось ранее, что поиски оказались неудачными, несмотря на применение передового оборудования.

«Мы знаем, что чудовище неуловимо, поэтому неудивительно, что мы не смогли получить конкретные доказательства», — заявил представитель исследовательской группы «Loch Ness Exploration» Алан Маккенн, который организовал поиски вместе с Центром Лох-Несса.

В поисках Несси приняли участие около 200 волонтеров из разных стран мира. Некоторые из них находились на лодках, другие дежурили на берегу. Сотни энтузиастов также присоединились к онлайн-поискам.

Не смотря на провал поисков, волонтеры зафиксировали «четыре загадочных» звука, источник которых так и не был определен. Кроме того, было снято «потенциальное видео чудовища», на котором видны «всплески» над поверхностью Лох-Несса, затем исчезающие под водой. В пресс-релизе также отмечается, что один из участников онлайн-поиска снял большую тень, движущуюся прямо под водой.

Первое письменное упоминание о лох-несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха VI века. В современное время Несси — мифическое существо с массивным туловищем и длинной шеей — стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, утверждающих, что они видели чудовище, его существование так и не было документально подтверждено. В 2019 году исследователи, изучавшие ДНК-образцы из озера, предположили, что «лох-несское чудовище» может быть гигантскими угрями.

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