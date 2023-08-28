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Медики в Омске спасли жизнь юноше с проткнутым насквозь легким

Mash: омские врачи спасли жизнь юноше с насквозь проколотым ножом легким

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В Омске врачи спасли жизнь юноше с проткнутым насквозь легким. Об этом сообщает Mash.

Юношу доставили в медицинское учреждение с торчащей из левой половины грудной клетки рукояткой ножа. По словам медиков, лезвие прошло всего в паре сантиметров от сердца 22-летнего омича и задело артерию.

После того как из груди юноши извлекли холодное оружие, у него началось обильное кровотечение. Врачи оперативно удалили часть пораженного легкого, которая уже не подлежала восстановлению.

После этого медицинские специалисты зашили пациента и отправили домой. По данным источника, юноша уже чувствует себя лучше и учится снова дышать полной грудью.

Ранее в Кировской области врачи спасли пациента с ножевым ранением в сердце.

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